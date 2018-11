Gera

Polizisten nehmen mutmaßlichen Dealer nach Drogenfund fest

08.11.2018, 18:52 Uhr | dpa

Polizisten haben in Gera einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Beamten stellten zudem ein Kilogramm Marihuana sowie 100 Ecstasy-Pillen und eine kleine Menge Kokain sicher, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach suchten die Polizisten die Wohnung am Mittwochabend um 23.00 Uhr zur Vollstreckung eines Haftbefehls auf. Nachdem den Polizisten Zugang zur Wohnung gewährt wurde, bemerkten sie starken Geruch von Marihuana und fanden die Drogen in einem der Zimmer. Ein 20 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen und sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der ursprünglich per Haftbefehl gesuchte Mann wurde nicht angetroffen.