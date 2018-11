Krumbach (Schwaben)

65-jährige Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

08.11.2018, 20:03 Uhr | dpa

Ein 65 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 16 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Pkw frontal zusammengestoßen. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die zwei Menschen in dem anderen Wagen wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die B16 blieb längere Zeit gesperrt.