Halle (Saale)

Bewohner bei Brand verletzt: Verdächtiger gefasst

08.11.2018, 21:41 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Halle-Neustadt ist ein Hausbewohner schwer verletzt worden. Feuerwehrleute fanden den 64-Jährigen am Donnerstag gegen 17.20 Uhr bei ihrem Einsatz im Treppenhaus und mussten ihn reanimieren, wie die Polizei mitteilte. Er kam in eine Klinik. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Denn im Treppenhaus fanden die Ermittler angezündete Pappe und Papier. In der Nähe wurde ein 26-Jähriger angetroffen. Der Hallenser wurde vorläufig festgenommen und befand sich am Abend noch bei der Polizei, wie ein Sprecher sagte.