Wiesbaden

Nach der Landtagswahl in Hessen: Weitere Parteiengespräche

09.11.2018, 01:24 Uhr | dpa

Ein Stimmzettel für die Landtagswahl in Hessen. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Auf der Suche nach einem künftigen hessischen Regierungsbündnis sind für heute weitere Gespräche zwischen den Parteien geplant. Am frühen Nachmittag wollen sich zunächst SPD und FDP in Wiesbaden treffen, später ist dann ein Gespräch zwischen CDU und FDP vorgesehen. Ihre eigentlich für Freitag geplante Entscheidung über einen Partner für Koalitionsverhandlungen hat die Hessen-CDU kurzfristig vertagt.

Die Christdemokraten wollen zuerst das amtliche Endergebnis der Wahl abwarten, das erst in einer Woche (16.11.) feststehen soll. Am Freitagabend kommt der CDU-Landesvorstand zu einer nicht-öffentlichen Sitzung zusammen und berät die bisherigen Ergebnisse der Sondierungsgespräche. Schwarz-Grün könnte mit knapper Mehrheit im Landtag weiterregieren. Allerdings ist auch noch eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP denkbar. Für die FDP ist das allerdings nur dann vorstellbar, wenn die SPD doch noch zweitstärkste Kraft wird. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Abstimmung vom 28. Oktober waren die Grünen nur hauchdünn vor der SPD gelandet. Veränderungen um einige Hundert Zweitstimmen könnten dazu führen, dass die SPD am Ende doch noch die Nase vorn hat.