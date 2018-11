Mainz

In Pirmasens sind Wohnungsmieten am niedrigsten

09.11.2018, 01:48 Uhr | dpa

Die Wohnungen in Rheinland-Pfalz waren im vergangenen Jahr in Pirmasens und im Kreis Birkenfeld am günstigsten. Spitzenreiter bei den Mieten waren Mainz unter den kreisfreien Städten und der Kreis Mainz-Bingen unter den Landkreisen. Das geht aus der Wohnungsmarktbeobachtung 2018 hervor. Bauministerin Doris Ahnen (SPD), der Präsident des Statistischen Landesamts, Marcel Hürter, und Ulrich Link, Vorstandsmitglied der Förderbank ISB, stellen sie heute in Mainz vor. Bei der Mietentwicklung sieht es so aus: Am stärksten zogen die Mieten in Neustadt an der Weinstraße und im Kreis Germersheim an, am geringsten war die Steigerung in Trier und im Eifelkreis Bitburg-Prüm.