München

Gedenkakt zur Pogromnacht vor 80 Jahren

09.11.2018, 03:15 Uhr | dpa

München (dpa/lby)- Zum 80. Mal jährt sich dieses Jahr die Pogromnacht, die den Beginn der organisierten Judenverfolgung im Nationalsozialismus markiert. Zur Erinnerung an die Opfer findet in München am heutigen Freitag ein Gedenkakt statt, wie die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern mitteilte. Neben Charlotte Knobloch, Präsidentin der Kultusgemeinde, wollen auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Veranstaltung sprechen. Bereits am Vormittag werden die mehr als 1000 Namen der Münchner Opfer der Pogromnacht verlesen.