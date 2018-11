Hannover

Hannover 96 empfängt den VfL Wolfsburg

09.11.2018, 03:15 Uhr | dpa

Zum Auftakt des elften Spieltags in der Fußball-Bundesliga kommt es am Freitagabend zum Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Vor allem die Gastgeber stehen als Tabellen-16. mit nur sechs Punkten stark unter Druck. Ein weitere Niederlage gegen die Wolfsburger könnte die ohnehin gereizte Stimmung in der niedersächsischen Hauptstadt noch weiter verschlechtern. Der VfL könnte mit einem Auswärtssieg dagegen seinen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen. Anpfiff in der HDI Arena ist um 20.30 Uhr.

Beide Mannschaften trafen bereits vor anderthalb Wochen im DFB-Pokal aufeinander. In der Zweitunden-Partie siegte Wolfsburg in Hannover durch Treffer des am Freitag wegen einer Wadenverletzung fehlenden Admir Mehmedi sowie von Wout Weghorst mit 2:0.