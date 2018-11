Bochum

Frauenleiche im Kanal: Richter wollen Urteil sprechen

09.11.2018, 03:23 Uhr | dpa

Am Bochumer Schwurgericht soll heute das Urteil im sogenannten Kanalleichen-Prozess gesprochen werden. Angeklagt ist ein 44-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick. Er hat gestanden, seine Ehefrau im Juni 2015 im Streit erstickt und die Leiche im Kanal bei Waltrop versenkt zu haben. Dort war sie von Spaziergängern entdeckt worden. Der Angeklagte war in einem ersten Prozess aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof jedoch aufgehoben. Im aktuellen Verfahren hatte der 44-Jährige die Tat dann doch noch gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat neuneinhalb Jahre Haft beantragt.