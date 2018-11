Hannover

Landtag gedenkt der Opfer der Pogromnacht

09.11.2018, 03:52 Uhr | dpa

Leineschloss Portikus mit Treppenaufgang in den Niedersächsischen Landtag. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Der niedersächsische Landtag gedenkt heute der Opfer antisemitischer Pogrome vor 80 Jahren. In den Tagen um den 9. November 1938 wurden von den Nazis zentral gesteuert überall in Deutschland Menschen jüdischen Glaubens verhaftet und ermordet, Wohnungen verwüstet sowie Synagogen in Brand gesetzt. Damit wurde die systematische Verfolgung von Juden eingeleitet, nachdem diese bereits seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ständigen Diskriminierungen ausgesetzt waren.

Im Rahmen der Verstaltung wird auch Yvonne Koch aus Düsseldorf sprechen, die als Zehnjährige ohne ihre Eltern ins Konzentrationslager Bergen-Belsen verschleppt wurde. Der Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin wird einen Vortrag zum Thema "Erinnerung und Abwehr" halten.