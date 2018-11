Lüneburg

Synagogen-Gedenkstätte in Lüneburg wird wiedereröffnet

09.11.2018, 04:38 Uhr | dpa

Mit einer neugestalteten Gedenkstätte will Lüneburg künftig an den Holocaust und die jüdische Geschichte in der Hansestadt erinnern. Sie soll genau 80 Jahre nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 heute an der Stelle der zwangsverkauften und später abgerissenen Synagoge wiedereröffnet werden. Dazu laden die Stadt und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg ein.

Die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 mit brennenden Synagogen, verwüsteten Geschäften und mehr als 1300 Toten gilt als Auftakt zur systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Es waren die bis dahin schwersten Ausschreitungen gegen Juden seit der Machtübernahme der Nazis in Deutschland 1933.