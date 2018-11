Friesoythe

Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

09.11.2018, 05:43 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Autofahrer in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige habe am Donnerstagabend einen stehenden Lkw übersehen und diesen mit seinem Auto gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 32-Jährigen über die Fahrbahn geschleudert und landete auf einem Grünstreifen, wo das Auto Feuer fing. Der Lkw-Fahrer konnte den Verletzten aus seinem Auto ziehen und Erste Hilfe leisten. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.