Leipzig

Radler von Auto erfasst: schwer verletzt

09.11.2018, 07:02 Uhr | dpa

Ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Leipzig mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstagmittag bei Rot die Fahrbahn überquert und sei vom Auto eines 34 Jahre alten Fahrers erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 34-Jährige habe eine Kollision nicht mehr verhindern können. Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.