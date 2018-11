Musik

Junge Geiger spielen bei Förderwettbewerb um Instrumente

09.11.2018, 07:08 Uhr | dpa

In Dessau spielen bis zum Sonntag junge Geiger aus mehreren Bundesländern beim Rust-Preis um Instrumente. Am Violin-Förderwettbewerb der Ostdeutschen Sparkassenstiftung nehmen 18 Musiker zwischen 12 und 20 Jahren teil, wie die Stiftung vorab mitteilte. Sie können 15 Geigen auf Zeit gewinnen, die von ostdeutschen Geigenbaumeistern gefertigt wurden und der Stiftung gehören. Die Nachwuchsmusiker können die Instrumente mindestens zwei Jahre behalten, der erste Preisträger darf als Solist mit der Anhaltischen Philharmonie auftreten.

Die Wettbewerbsteilnehmer spielen jeweils ein Programm aus drei Werken unterschiedlicher Epochen. Gewertet wird in drei Altersgruppen. Die Wettbewerbsrunden am Freitag und Samstag im Alten Theater Dessau und die festliche Matinee am Sonntag im Anhaltischen Theater sind öffentlich.