Jena

Beißender Geruch bei Jena: Anwohner alarmieren Polizei

09.11.2018, 07:17 Uhr | dpa

Über einen beißenden Geruch sowie Atemwegsreizungen und Kopfschmerzen haben sich Anwohner in Jena am Donnerstagabend beschwert. Mutmaßlich habe eine Agrargenossenschaft Unkrautvernichtungsmittel in einem nicht angemessenen Mischverhältnis auf die umliegenden Felder ausgebracht, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Feuerwehr rief die Anwohner im Ortsteil Wogau dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und Bodenproben entnommen. Die Geruchsbelästigung hielt auch am Freitag noch an. Laut Polizei sei der Geruch aber nicht gesundheitsschädlich.