Werneck

Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

09.11.2018, 07:19 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Werneck (Landkreis Schweinfurt) ist ein 57-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der dunkel gekleidete Mann sei am Donnerstagabend mit seinem Rad von einer Tankstelle in der Meininger Straße auf die Fahrbahn abgebogen, teilte die Polizei mit. Kurz darauf wurde er von einem Auto von hinten erfasst. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock.