Ulm

Wohnmobil, Wohnwagen und Lkw in Flammen: 75 000 Euro Schaden

09.11.2018, 07:19 Uhr | dpa

Drei Fahrzeuge sind am frühen Freitagmorgen auf einem Parkplatz am Rand eines Wohngebiets im Ulmer Stadtteil Böfingen in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brannten ein Wohnmobil, ein Wohnwagen und ein Lastwagen weitgehend aus. Niemand wurde verletzt. Wo und wie das Feuer ausgebrochen war, sei noch völlig unklar, hieß es. Anwohner waren von mehreren lauten Geräuschen geweckt worden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Vermutlich seien durch das Feuer Reifen geplatzt, sagte der Sprecher. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 75 000 Euro. Kriminaltechniker begannen am Freitagmorgen mit der Spurensicherung.