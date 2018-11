Berlin

Taxifahrerin ausgeraubt

09.11.2018, 07:23 Uhr | dpa

Eine 50 Jahre alte Taxifahrerin ist in Berlin-Kreuzberg von einem Fahrgast ausgeraubt worden. Statt am Zielort in der Görlitzer Straße zu bezahlen, bedrohte der Täter die Frau mit einem Messer und forderte die Einnahmen, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die 50-Jährige ihm am Freitagmorgen gegen 1.00 Uhr den Geldbeutel übergab, ergriff er die Flucht in den Görlitzer Park. Die Taxifahrerin blieb unverletzt.