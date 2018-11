Hamburg

Künstler mit "Erklärung der Vielen" für Weltoffenheit

09.11.2018, 07:32 Uhr | dpa

Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen Hamburger Kulturinstitutionen heute ein deutliches Zeichen gegen rechte Tendenzen und Einflussnahme auf die Kunst- und Kulturszene setzen. "Wir - die Unterzeichnenden - zeigen gemeinsam Haltung für Toleranz, Vielfalt und Respekt und verpflichten uns, aktiv dafür zu arbeiten", heißt es in der vorab verschickten Einladung zu dem Projekt. Die Kampagne wird parallel in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Dresden vorgestellt. In Hamburg beteiligen sich unter anderem das Thalia Theater, das Reeperbahnfestival und die Kunsthalle. Als Initiatorin der "Hamburger Erklärung der Vielen" moderiert Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard die Veranstaltung.