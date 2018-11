Karlshagen

Radfahrer nach Unfall mit Sattelschlepper schwer verletzt

09.11.2018, 08:29 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper ist ein Fahrradfahrer im Landkreis Vorpommern-Greifswald lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe nach ersten Ermittlungen am Donnerstagnachmittag in Karlshagen auf sein Fahrrad steigen wollen und sei dabei gestürzt, teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz stieß er mit dem Kopf gegen das Hinterrad des in dem Moment vorbeifahrenden Sattelschleppers. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers habe von dem Zusammenstoß womöglich nichts mitbekommen, hieß es weiter. Nach ihm werde derzeit gesucht. Auch die Identität des Radfahrers ist noch nicht geklärt.