Landstuhl

49-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle: kein Führerschein

09.11.2018, 08:34 Uhr | dpa

Ein 49-jähriger Autofahrer hat sich bei einer Verkehrskontrolle in Landstuhl eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Der Mann hatte am Donnerstag versucht, mit seinem Wagen vor der Kontrolle zu fliehen, wurde jedoch kurz darauf gestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann weder einen Führerschein noch eine Versicherung für sein Auto besaß. Zudem stellte sich heraus, dass der 49-Jährige augenscheinlich Drogen konsumiert hatte und ein Messer bei sich trug. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.