Buchholz in der Nordheide

Brennender Pizza-Laster: Sperrung A1 in Richtung Hamburg

09.11.2018, 10:01 Uhr | dpa

Wegen Bergungsarbeiten nach einem Brand eines Lkw-Anhängers ist die Autobahn 1 bei Dibbersen (Kreis Harburg) in Fahrtrichtung Hamburg am Freitag für mehrere Stunden gesperrt worden. Der mit Tiefkühlpizzen und Nudelfertiggerichten beladene Lkw-Anhänger sei aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Daraufhin hatte der Fahrer des Lasters den Anhänger abgekoppelt und sich mit der Zugmaschine in Sicherheit gebracht. Der auf dem Standstreifen abgestellte Kühlanhänger brannte aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Einsatzkräften an. Bei der Anfahrt wurde den Angaben zufolge ein Löschfahrzeug beschädigt, da die Rettungsgasse zu eng war. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr nach Angaben der Verkehrsleitstelle bis zu fünf Kilometer.