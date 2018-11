Worms

Minister Wolf sieht Duale Hochschule als Erfolgsprojekt

09.11.2018, 10:08 Uhr | dpa

Die Zahl der dualen Studiengänge an rheinland-pfälzischen Hochschulen hat sich seit dem Start vor zehn Jahren auf 68 vervierfacht. Im Wintersemester 2017/18 waren laut Wissenschaftsministerium erstmals über 3000 Studierende eingeschrieben. Minister Konrad Wolf (SPD) sagte am Freitag in Worms, die Einrichtung der Dualen Hochschule Rheinland-Pfalz habe sich ausgezahlt. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung.

Duale Studiengänge beinhalten Phasen an Hochschulen und in Unternehmen. Angeboten werden sie an den Hochschulen in Kaiserslautern, Mainz, Koblenz, Trier und Worms, der Technischen Hochschule Bingen sowie der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Das Spektrum reicht von Wirtschafts- und Sozialwissenschaften über Ingenieur- und Gesundheitswissenschaften bis hin zu Agrarwissenschaften und Informatik.

Neben den schon existierenden dualen Bachelorstudiengängen sollen künftig auch duale Masterstudiengänge sowie Promotionen angeboten werden. Geplant sei auch, sich um mehr ausländische Studierende zu bemühen. Zudem soll dem Ministerium zufolge fortan aus dem Kreis der Hochschulpräsidenten des Landes ein Präsident für die Duale Hochschule benannt werden, der diese dann nach außen vertritt.

"Ein dualer Studiengang kombiniert das Beste aus zwei Welten: Er überträgt die hervorragenden Erfahrungen der Berufsausbildung auf die akademische Ausbildung", sagte der Geschäftsführer der Dualen Hochschule Rheinland-Pfalz, Hans-Christoph Reiss. Weil Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt seien, seien duale Absolventen hierzulande so gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet wie kaum woanders.