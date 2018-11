Fürth

Lebenserwartung in Bayern bleibt konstant hoch

09.11.2018, 10:14 Uhr | dpa

Die Lebenserwartung Neugeborener in Bayern bleibt hoch. Neugeborene Mädchen werden im Schnitt 83,6, Jungen 79,1 Jahre alt, wie eine am Freitag veröffentlichte Auswertung des Landesamtes für Statistik zeigt. Mädchen würden somit im Schnitt 4,5 Jahre älter als Jungen. Die Lebenserwartungen befinden sich im deutschlandweiten Vergleich bei Mädchen auf Platz drei, bei Jungen auf Platz zwei. Neugeborene Jungen in Bayern leben im Schnitt rund 9 Monate länger als der Bundesdurchschnitt, Mädchen 5,5 Monate länger.

Frauen, die heute 67 Jahre alt sind, bleiben den Angaben zufolge im Schnitt noch etwa 19,5 Jahre. Gleichaltrige Männer leben durchschnittlich knapp drei Jahre weniger. "Dieser Abstand der Restlebenserwartung der beiden Geschlechter verringert sich für die höheren Altersgruppen jedoch immer weiter und liegt bei den 90-Jährigen nur noch bei etwa einem halben Jahr", hieß es.