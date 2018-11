Halle (Saale)

Magdeburger ermitteln nach tödlichem Sturz von 15-Jähriger

09.11.2018, 11:51 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Sturz einer 15-Jährigen in Halle hat die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord die Ermittlungen übernommen. Es sei eine übliche Vorgehensweise, dass die beteiligte Behörde nicht selbst ermittle, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Magdeburg. Die Schülerin war Donnerstagmorgen auf einen Balkon im sechsten Stock geflohen, als Polizisten sie abholen und in den Jugendarrest bringen wollten. Die Mutter hatte den Beamten die Wohnungstür geöffnet. Ob die Tochter vom Balkon abgerutscht oder gesprungen ist, sollen die Ermittler klären. Sie war im Krankenhaus gestorben. Den Jugendarrest hatte das Amtsgericht Halle wegen Schulschwänzens angeordnet.

Vor dem Haus, in dem das Unglück geschah, legten Anteilnehmende Kerzen und Blumen ab. Am Freitag kamen mehrere Menschen zusammen, diskutierten und weinten.