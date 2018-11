Schwerin

Nachtragsetat: Nicht nur Kommunalverbände sind unzufrieden

09.11.2018, 12:12 Uhr | dpa

Kommunalverbände und Justizangestellte in Mecklenburg-Vorpommern sind mit dem Nachtragshaushalt des Landes für 2019 unzufrieden. Die Finanzlage der Kreise und Kommunen werde mit den geplanten Zusatzausgaben nicht nachhaltig verbessert, beklagte der Geschäftsführer des Landkreistages, Matthias Köpp, am Freitag in einer Expertenanhörung im Finanzausschuss des Landtags. Er erneuerte die Forderung nach einer Investitionspauschale für die kommunale Ebene, um marode Straßen und Brücken erneuern sowie Schulen und Kitas rasch sanieren zu können. Hans Jürgen Papenfuß, Landesvorsitzender im Bund der Strafvollzugsbediensteten, beklagte eine Benachteiligung der Beschäftigten in den Haftanstalten. Während das Land Extra-Millionen gebe für zusätzliche Stellen und höhere Zulagen bei der Polizei, bleibe der Strafvollzug unberücksichtigt. "Das steigert die Motivation nicht", betonte Papenfuß.