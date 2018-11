Buttelstedt

Diebe zapfen Riesenmenge Diesel ab

09.11.2018, 13:36 Uhr | dpa

Unbekannte haben 15 000 Liter Diesel von der Betriebstankstelle einer Agrargenossenschaft in Großobringen (Landkreis Weimarer Land) abgezapft. Die Beute habe einen Wert von 13 500 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter seien wohl in der Nacht zum Donnerstag mit einem größeren Fahrzeug zu dem Tanklager gefahren. Zudem haben sie laut Polizei bei der Aktion einen Schaden in Höhe von 200 Euro angerichtet.