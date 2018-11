Hamburg

HSV ohne Koreaner Hwang nach Aue

09.11.2018, 13:40 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Punktspiel bei Erzgebirge Aue ohne Hee-Chan Hwang auskommen. Der Offensivspieler habe noch immer muskuläre Probleme, sagte Trainer Hannes Wolf am Freitag. "Das Risiko ist zu groß, dass aus einer kleinen eine große Verletzung wird", sagte er.

Wolf hofft, dass Hwang auch auf die Länderspielreise mit der koreanischen Nationalmannschaft nach Australien in der kommenden Woche verzichtet. Der 22-Jährige hatte vor dem Topspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) am vergangenen Montag bereits mehrere Tage pausieren müssen und war erst in der Schlussphase der Partie eingewechselt worden. Der WM-Spieler kam im August als Leihgabe von RB Salzburg zum HSV. In diesem Jahr hatte er auch wegen seiner Länderspiel-Einsätze kaum Erholungsphasen.

Auch Defensivakteur Vasilije Janjicic wird am Samstag (13.00 Uhr) in Aue nicht dabei sein. Der Schweizer hat sich gerade erst von einem Infekt erholt. Ein Einsatz für den Tabellenführer käme zu früh, sagte Wolf.