Stuttgart

Strobl erinnert an Pogromnacht

09.11.2018, 15:08 Uhr | dpa

Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) hat vor einem Erstarken der Judenfeindlichkeit gewarnt. "Der Antisemitismus regt sich auch heute wieder und kehrt insbesondere über die digitalen Medien in das öffentliche Leben zurück", sagte Strobl am Freitag bei einer Veranstaltung zum 80. Jahrestag der Pogromnacht in der Stuttgarter Synagoge. Extremisten, Terroristen und Populisten nutzten die neuen Medien gezielt, um ihren Hass zu verbreiten. "Digitale Angriffe können dabei schnell in Übergriffe im realen Leben übergehen", mahnte Strobl, der auch Innenminister ist.

Antisemitische und rassistische Straftaten würden konsequent verfolgt. Demokraten seien immer wieder gefordert, sich dem Antisemitismus rechtzeitig entgegenzustellen. "Und ich kann Ihnen versichern: Wir werden dies heute und immer wieder tun."

Am 9. November 1938 zündeten Nationalsozialisten Synagogen in ganz Deutschland an und begannen mit der von ihnen geplanten systematischen Vernichtung des jüdisches Volkes.