Darmstadt

Darmstadt will Herbst-Serie fortsetzen

09.11.2018, 16:40 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat in der Liga schon über einen Monat nicht mehr verloren - und würde diese kleine Herbst-Serie gerne mit in die Länderspielpause nehmen. "Gegen Magdeburg im dritten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben zu sein, war ein sehr gutes Gefühl", sagte Trainer Dirk Schuster am Freitag in Darmstadt. Zwar befinden sich die Lilien vor dem Spiel beim VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr/Sky) noch in der unteren Tabellenhälfte, jedoch fehlen zum Relegationsplatz drei derzeit nur vier Punkte.

"Wir haben dort eine sehr schwierige Aufgabe vor der Brust, wollen aber auch unseren eigenen Aufwärtstrend der vergangenen drei Spiele fortsetzen", sagte Schuster. Vor allem in der Fremde müssen die Lilien besser punkten, dort gelangen bislang nur vier Zähler aus fünf Partien.

In Bochum wird das nicht einfach, wie der Coach weiß. "Es nötigt uns Respekt ab, wie die Bochumer ihre Spiele gestalten. Ich glaube, dass dort der richtige Weg eingeschlagen wurde und Robin Dutt sowie die weiteren Verantwortlichen alle sehr gute Arbeit leisten", berichtete Schuster.