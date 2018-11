Erfurt

Thüringen bleibt auf Millionen Euro Prozesskosten sitzen

09.11.2018, 16:53 Uhr | dpa

Verurteilte Straftäter haben bei Thüringer Behörden in den vergangenen drei Jahren 13 Millionen Euro Schulden durch bisher nicht bezahlte Prozesskosten angehäuft. Von etwa 60 0000 Strafverfahren sind in 11 000 Prozessen die Gerichtskosten noch nicht bezahlt worden, wie der "MDR Aktuell" am Freitag berichtete und das zuständige Justizministerium bestätigte. Dabei gehe es um die Kosten für eine Verhandlung, die verurteilte Straftäter übernehmen müssten, aber nicht aufbringen können, weil sie etwa arbeitslos sind und auch sonst über kein pfändbares Vermögen verfügen.