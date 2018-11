Hörselberg-Hainich

Wildkatzenkater Emil wird in Hützscheroda heimisch

09.11.2018, 18:14 Uhr | dpa

Sieben Tage nach seiner Ankunft im Wildkatzendorf Hütscheroda (Wartburgkreis) wird Kater Emil in seiner neuen Umgebung heimisch. "Am Tag der Ankunft erkundete die Wildkatze erst mit Einbruch der Dunkelheit das neue Revier", berichtete am Freitag Tierpfleger Jens Bawey. Mittlerweile gewöhne sich das Tier jedoch täglich an die Gehegeanlage, wobei es bei größeren Besuchergruppen noch zurückhaltend sei.

Emil stammt aus dem Wildpark Eekholt in Großaspe (Schleswig-Holstein) und wurde am 24. April diesen Jahres geboren. Besucher können ihn bei Schaufütterungen gemeinsam mit seinen Gefährten Toco, Carlo und Franz erleben. Die aktuellen Fütterungszeiten sind auf der Internetseite des Wildkatzendorfs zu finden.