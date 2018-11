Leipzig

RB Leipzig: Werner-Einsatz gegen Bayer noch offen

09.11.2018, 18:20 Uhr | dpa

Ein Einsatz von Fußball-Nationalspieler Timo Werner am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen ist noch fraglich. Sollte der 22 Jahre alte Mittelstürmer noch nicht soweit sein, werde Werner auch nicht für die Partien der Nationalmannschaft am kommenden Donnerstag in Leipzig gegen Russland und vier Tage später in der Nations League in Gelsenkirchen gegen die Niederlande infrage kommen, meinte Rangnick.

Werner absolvierte am Freitag unter anderem Sprintübungen. Man müsse nun abwarten, wie Werner auf das Training reagiere. Eine Entscheidung, ob er gegen Leverkusen auflaufen kann, werde erst am Samstag fallen. Es handle sich bei dem Angreifer um eine "reine Schmerzproblematik", meinte RB-Trainer Rangnick. Werner plagt sich mit einer Zehenverletzung herum.

Gut sehe es hingegen bei Werners Sturmpartner Yussuf Poulsen aus. Der 24 Jahre alte Däne klagte zuletzt über muskuläre Probleme im Rückenbereich.

Der 20 Jahre alte Marcelo Saracchi, der sich beim 1:2 am Donnerstagabend in der Europa League bei Celtic Glasgow früh verletzt hatte, steht nicht zur Verfügung. Rangnick geht davon aus, dass der Uruguayer erst nach der Länderspielpause wieder spielen kann. Der Schwede Emil Forsberg soll laut Rangnick Mitte kommender Woche nach seinen Leistenproblemen wieder ins Training einsteigen.