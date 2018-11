Berlin

Zweite Instanz genehmigt rechte Demonstration

09.11.2018, 18:37 Uhr | dpa

Rechtsextremisten dürfen am Freitagabend, dem Jahrestag der Pogromnacht, durch Berlin ziehen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte die Aufhebung des Demonstrationsverbots der ersten Instanz, wie eine Polizeisprecherin am Abend auf Anfrage sagte.

Das Bündnis "Wir für Deutschland" hatte zu einem "Trauermarsch für die Toten von Politik" am 80. Jahrestag der Pogromnacht aufgerufen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei hatten den Aufzug zunächst verboten, scheiterten aber nun in zwei Instanzen. Dem Eilantrag des Bündnisses wurde stattgegeben.

Der Aufzug "würde in eklatanter Weise den Sinn und moralisch-ethischen Stellenwert dieses Gedenktages negieren", hatte der Innensenator argumentiert. Offener Rechtsextremismus unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit dürfe nicht toleriert werden. Dieser Argumentation folgte weder das Verwaltungs- noch das Oberverwaltungsgericht.

Angemeldet waren am Hauptbahnhof 250 Teilnehmer. Der Innensenator hatte erklärt, die Vorstellung, dass Rechtsextremisten an dem Jahrestag - womöglich noch in der Dunkelheit mit brennenden Kerzen - durch das Regierungsviertel marschieren, sei unerträglich.