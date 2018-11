Berlin

Umweltverbände kritisieren Durchsuchungen bei Greenpeace

09.11.2018, 18:52 Uhr | dpa

Mehrere Umweltverbände haben die Durchsuchungen bei der Umweltorganisation Greenpeace im Zusammenhang mit der Farbaktion am Großen Stern kritisiert. "Sie sind ein massiver Angriff auf die Arbeit von unabhängigen Umweltorganisationen", erklärten die Vorsitzenden des Deutschen Naturschutzrings, des BUND, der Deutsche Umwelthilfe sowie von Nabu und WWF am Freitag in einem offenen Brief.

Greenpeace-Aktivisten hatten am 26. Juni in Berlin 3500 Liter gelbe Farbe auf dem Kreisverkehr um die Siegessäule verteilt. Wegen der rutschigen Straße gab es laut Polizei zwei Unfälle mit großem Sachschaden, Motorradfahrer und eine Radfahrerin seien gestürzt. Mehrere betroffene Verkehrsteilnehmer erstatteten Anzeige. Am Mittwoch wurden deshalb nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin 29 Büros und Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht.

In dem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Justizsenator Dirk Behrendt (Die Grünen) fordern die Verbände eine politische und gerichtliche Überprüfung. "Der Berliner Senat muss Konsequenzen aus dem Vorfall ziehen. Denn der Staat darf Schikane und Einschüchterung nicht zu seinem Mittel machen."