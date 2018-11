Landsberg am Lech

Angriff mit Samuraischwert: zwei Verletzte

09.11.2018, 19:08 Uhr | dpa

Mit einem Samuraischwert hat ein Mann in der Wohnung von Bekannten in Landsberg am Lech zwei Menschen verletzt. Der 29-jährige Tatverdächtige sei am frühen Freitagmorgen mit der Waffe auf eine 26-jährige Frau und einen gleichaltrigen Mann losgegangen, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Erwachsener sowie ein Kind in der Wohnung blieben unverletzt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Die Angegriffenen konnten in ein anderes Zimmer flüchten. Der 29-Jährige verließ die Wohnung und griff - nun ohne Schwert - auch die eintreffenden Einsatzkräfte an. Polizeibeamte überwältigten ihn und nahmen ihn fest. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Auch der 29-Jährige habe Schnittverletzungen gehabt, die er sich vermutlich selbst zugefügt habe, hieß es. Er wurde ebenfalls behandelt. Eine Blutprobe soll zeigen, ob er unter Drogeneinfluss stand. Eine Vernehmung war zunächst nicht möglich. Am Samstag soll der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.