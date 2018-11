Greifswald

Merkel überreicht Meisterbriefe in Greifswald

09.11.2018, 19:08 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Greifswald mehr als 200 Jungmeistern ihre Meisterbriefe überreicht. Auf der Meisterfeier der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern im Greifswalder Dom würdigte sie am Freitag die Rolle des Handwerks und erinnerte an die wechselvolle Geschichte des 9. November.

Sie erklärte, die Digitalisierung werde auch im Handwerk die Arbeitsweise stark verändern. Im Wettbewerb mit China und den USA müsse Deutschland sich sputen. "Wir wissen, dass die Welt nicht schläft", sagte Merkel. Zuvor hatte der Präsident der Kammer, Axel Hochschild, unter anderem den Fachkräftemangel und fehlende Breitbandanschlüsse beklagt.

Merkel sagte in ihrer Rede, die Regierung habe Eckpunkte für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Junge Menschen aus Nicht-EU-Ländern sollen etwa mit Deutschkursen für einen Job in Deutschland qualifiziert werden. Mit Sonderausschreibungen solle zudem dafür gesorgt werden, vorrangig die Berufsschulen und Gewerbegebiete mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen.

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, verwies auf die gesellschaftliche Rolle des Handwerks und erklärte, wer nationalistische Parolen brülle und Menschen angreife, gehöre nicht zum Handwerk. Für Rassismus und Antisemitismus sei in dieser Gesellschaft kein Platz.

Laut Wirtschaftsministerium haben im Kammerbereich 281 Jungmeister ihre Prüfung absolviert, 23 von ihnen Frauen. Rund ein Drittel seien Kfz-Techniker, gefolgt von Elektrotechnikern und Metallbauern.