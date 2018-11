München

Kampfkandidatur bei Linke-Vorstandswahl

10.11.2018, 01:03 Uhr | dpa

Beim Landesparteitag der Linken in Bayern wird heute eine Kampfkandidatur um den weiblichen Vorstandsposten erwartet. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Landtagsspitzenkandidatin Eva Bulling-Schröter sowie die aktuelle Bundestagsabgeordnete Simone Barrientos haben ihren Hut in den Ring geworfen. Bewerbungen sind bis zum Beginn der Wahl möglich. Die Landesvorsitzende Uschi Maxim kandidiert nicht mehr. Die Wiederwahl des bisherigen Landesvorstandes Ates Gürpinar als männlicher Part in der Doppelspitze gilt hingegen trotz des schwachen Abschneidens der Partei bei der Landtagswahl Mitte Oktober als gesetzt.

Darüber hinaus will die Linke auf ihrem Parteitag in Eching bei München auch über die Europawahl 2019 und den verpassten Einzug in den Landtag in diesem Jahr diskutieren. Die Linke landete am Ende bei 3,2 Prozent und damit deutlich hinter dem selbst gesteckten Ziel, erstmals in der Geschichte in den Landtag einziehen zu können.