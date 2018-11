Erfurt

Zahlreiche Veranstaltungen zum Martinstag in Thüringen

10.11.2018, 01:23 Uhr | dpa

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird heute in Thüringen der Martinstag eingeläutet. Unter anderem wird um 10.00 Uhr in Erfurt der Martinsmarkt von der katholischen und evangelischen Kirche eröffnet, der sich zwischen Frühgottesdienst und abendlicher Martinsfeier auf den Domstufen einfügt. Auf dem Eisenacher Lutherplatz beginnt ebenfalls um 10.00 Uhr ein buntes Programm zum Martinstag. Traditionell zieht am Nachmittag der Martinsumzug durch die Eisenacher Innenstadt. In Nordhausen findet die ökumenische Martinifeier auf dem Blasiikirchplatz statt, anschließend führt ein Laternenumzug zum Rathausplatz.