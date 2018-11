Dresden

Dynamo Dresden bei Absteiger 1. FC Köln Außenseiter

10.11.2018, 01:51 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden will heute (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln punkten und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Die Rheinländer sind in der Partie trotz fünf nicht gewonnener Pflichtspiele in Serie der klare Favorit. Beim Bundesliga-Absteiger ragt derzeit Stürmer Simon Terodde heraus, der bislang 13 Liga-Treffer erzielte. Dresdens Coach Maik Walpurgis muss neben den Langzeitverletzten Florian Ballas und Jannik Müller auch Patrick Möschl (Muskelfaserriss) und Brian Hamalainen ersetzen. In vier Zweitliga-Auftritten der Dresdner in Köln-Müngersdorf gab es zwei Siege und ein Unentschieden.