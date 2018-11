Bad Harzburg

Bad Harzburg feiert 175 Jahre Bahnanbindung

10.11.2018, 01:57 Uhr | dpa

Der Harzer Ferienort Bad Harzburg feiert heute ein ungewöhnliches Jubiläum. Als eine der ersten Eisenbahnlinien auf dem heutigen Gebiet von Niedersachsen wurde vor 175 Jahren die Strecke Braunschweig - Bad Harzburg in Betrieb genommen. Am 8. November 1843, knapp acht Jahre nach der ersten Bahnfahrt in Deutschland auf der Strecke Nürnberg - Fürth, erreichte erstmals ein von einer Dampflok gezogener Zug Bad Harzburg. Der Bahnhof des Ferienortes ist Schauplatz der ganztägigen Feiern, mit denen an das Ereignis erinnert werden soll. Höhepunkt des vielfältigen Programms ist die Fahrt eines historischen Sonderzuges von Bad Harzburg nach Braunschweig und zurück.