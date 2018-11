Erkelenz

Laschet besucht Braunkohlegegner in Erkelenz

10.11.2018, 02:10 Uhr | dpa

Erkelenz (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht heute zwei Dörfer, die dem Braunkohlen-Tagebau Garzweiler II weichen sollen. Laschet will sich in den Erkelenzer Ortsteilen Kuckum und Keyenberg ein Bild von der Situation in den Umsiedlungsgebieten machen. In beiden Orten sollen die Menschen ihre Heimat für den Braunkohletagebau verlassen.

In Kuckum wird Laschet an einer Gesprächsrunde mit Bürgern sowie Vertretern der Verwaltung und des Stadtrats teilnehmen. Anschließend will er in Keyenberg anlässlich eines geführten öffentlichen Dorf- und Waldspaziergangs ein Grußwort sprechen.

Laschet warnt seit Monaten, dass beim geplanten Ausstieg aus der Braunkohle die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes erhalten bleiben müsse. Die Stromversorgung habe dafür eine enorme Bedeutung - allein die energieintensiven Industrien in NRW beschäftigten mehr als 250 000 Menschen, betonte Laschet kürzlich.