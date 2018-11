Potsdam

Bündnis will gegen neues Polizeigesetz demonstrieren

10.11.2018, 03:16 Uhr | dpa

Ein breites Bündnis aus mehr als 40 Organisationen und Initiativen aus ganz Brandenburg will heute in der Potsdamer Innenstadt gegen das von der rot-roten Koalition geplante neue Polizeigesetz demonstrieren. Mit dem Gesetz würden die Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse der Polizei massiv ausgeweitet, kritisieren die Veranstalter. Auf einer Kundgebung vor der Staatskanzlei werden unter anderem Vertreter der Grünen, der Linksjugend und der Humanistischen Union erwartet. Das lange Zeit auch innerhalb der Koalition umstrittene Vorhaben soll am kommenden Mittwoch in erster Lesung im Landtag behandelt werden.