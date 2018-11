Ingelheim am Rhein

Gemeinde- und Städtebund fordert Landeshilfe für Altschulden

10.11.2018, 09:37 Uhr | dpa

Der Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz hält mehr Landeshilfe zum Abtragen des Schuldenberges für notwendig. "Die Liquiditätskredite, die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben, belaufen sich aktuell auf 6,4 Milliarden Euro", sagte der künftige Vorsitzende Aloysius Söhngen (CDU), Verbandsbürgermeister von Prüm. Er warnte vor einer großen Belastung für die Kommunen: "In dem Moment, wenn die Zinsen wieder steigen, geht es sehr, sehr schnell um zusätzliche Belastungen im Hunderte-Millionen-Bereich jährlich." Der Verband trifft sich an diesem Montag zur Mitgliederversammlung in Ingelheim. Söhngen tauscht nach zwei Jahren mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Ralph Spiegler (SPD), den Vorsitz.