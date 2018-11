Lübeck

Seniorenbeirat fordert Geld für Sanierung maroder Fußwege

10.11.2018, 09:39 Uhr | dpa

Nicht nur Straßen und Radwege, auch Gehwege sind in Lübeck und vielen anderen Kommunen Schleswig-Holsteins in schlechtem Zustand. Frostaufbrüche, Schlaglöcher und durch Baumwurzeln hochgedrücktes Pflaster machen vor allem älteren und behinderten Menschen zu schaffen. Der Seniorenbeirat der Hansestadt Lübeck fordert nun, dass die Stadt regelmäßig eine feste Summe für die Reparatur und Instandhaltung von Fußwegen in ihren Haushalt einstellt. Was für Straßen und Radwege gelte, müsse auch für Bürgersteige gelten, sagte Seniorenbeiratsvorstand Bruno Böhm der Deutschen Presse-Agentur.