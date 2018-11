Annaberg-Buchholz

Nach Kritik an Sparpolitik: Ländlicher Raum im Fokus

10.11.2018, 09:43 Uhr | dpa

Ein Jahr nach ihrem Hilferuf haben die parteilosen Bürgermeister aus dem Erzgebirge zumindest in Teilen Gehör bei der sächsischen Landesregierung gefunden. "Es ist einiges passiert und vor allem eine ganz andere Art der Kommunikation entstanden", sagte Rolf Schmidt, Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, der Nachrichtenagentur dpa. Mitte November 2017 hatten 21 Gemeindechefs ein Positionspapier veröffentlicht und darin die Probleme des ländlichen Raums auf den Tisch gebracht. Vor allem die Finanzpolitik des Freistaats stand in der Kritik. Seitdem wurden unter anderem die Schlüsselzuweisungen über den Finanzausgleich angehoben. Auch in Sachen Bildung, Infrastruktur oder bei Sachsens Feuerwehren gab es Nachbesserungen.