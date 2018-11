Kiel

Rocker-Affäre: Nahm die Polizeiführung Einfluss?

10.11.2018, 09:43 Uhr | dpa

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) zur Rocker-Affäre wird nach Ansicht des SPD-Innenpolitikers Kai Dolgner den Umgang mit Informanten und die Führung von V-Leuten ändern. Die Abgeordneten gehen Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln und des Mobbings bei der Polizei nach. "Sollte sich dieser Verdacht in der Beweisaufnahme bestätigen, stellt sich die Frage, ob die Polizeiführer aus Erfolgsdruck wegen des "Rockerkrieges" oder um dem damaligen Innenminister Klaus Schlie (CDU) Erfolge zu melden oder gar auf Anweisung aus dem Ministerbüro gehandelt haben." Ausgangspunkt des PUA waren Ermittlungen gegen Rocker wegen einer Messerstecherei in einem Schnellrestaurant in Neumünster im Jahr 2010. Damals hatten Mitglieder der "Bandidos" Rocker der "Red devils" angegriffen und zwei Männer schwer verletzt.