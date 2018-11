Radebeul

Diakonie: Wohnungsnot in Sachsen nimmt weiter zu

10.11.2018, 09:46 Uhr | dpa

Eine ehrenamtliche Helferin der Johanniter spricht in der Innenstadt mit einem Obdachlosen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Die Wohnungslosigkeit hat in Sachsen offensichtlich weiter zugenommen. "Die Zahlen haben zugelegt", sagte die Sprecherin des Diakonischen Werkes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Sigrid Winkler-Schwarz, der Nachrichtenagentur dpa. Laut der Lebenslagenerhebung der Diakonie von 2017 hatten in den vergangenen Jahren immer Menschen in den Beratungsstellen Rat gesucht. Demnach wurden 2016 3533 Menschen beraten. Unter ihnen waren auch 566 Kinder. Im Jahr davor waren es 2997 Beratungen.