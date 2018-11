Rostock

Städte haben genügend Plätze für Wohnungslose

10.11.2018, 09:48 Uhr | dpa

Mit Beginn der kalten Jahreszeit halten die großen Städte im Land nach eigenen Worten genügend Plätze für wohnungslose Menschen bereit. Niemand müsse auf der Straße übernachten, wenn er nicht wolle, erklärten etwa die Stadtverwaltungen Wismar, Schwerin und Neubrandenburg. Wie viele Obdachlose es in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt gibt, ist allerdings unklar. Die Kommunen müssten keine Statistik führen, erklärte ein Sprecher des Sozialministeriums. Auf Bundesebene werde dazu gerade ein Gesetzentwurf erarbeitet. Die Sozialarbeiterin bei der Obdachlosenhilfe Rostock, Ingrid Ladenthin, geht allein in ihrer Stadt von rund 400 Betroffenen aus. Es gebe eine Dunkelziffer, etwa von Menschen, die bei Freunden oder Bekannten unterkommen. Nur deshalb gebe es im Winter genügend Plätze in den Unterkünften, sagt Ladenthin. "Sonst wäre es ein bisschen eng."