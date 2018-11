Erfurt

Der Winter naht: Vorbereitung auf mehr Menschen in Not

10.11.2018, 09:52 Uhr | dpa

Kirchen und Kommunen in Thüringen bereiten sich auf mehr obdach- und wohnungslose Menschen im Winter vor. Allein in Erfurt gebe es sieben Unterkünfte für Menschen ohne Dach über dem Kopf, sagte ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur. Sie fassen fast 200 Notübernachtungsplätze, die vor allem in der Winterzeit stark frequentiert werden.

Auch in vielen anderen Städten des Landes sind die Obdachlosenheime nach Angaben der jeweiligen Stadtverwaltungen darauf eingestellt, in absehbarer Zeit wieder mehr Menschen helfen zu müssen. Daneben bieten die Kirchen oder kirchlichen Sozialwerke in vielen Teilen Thüringens Unterstützung an.