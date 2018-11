Schleiz

23-Jähriger flüchtet betrunken vor Polizeikontrolle

10.11.2018, 09:52 Uhr | dpa

Ein 23-jähriger Autofahrer ist in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten nahmen in der Nacht zu Samstag die Verfolgung auf, verloren aber den Sichtkontakt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sie notierten sich die Kennzeichen des 23-Jährigen und fuhren zu seiner Wohnanschrift - der Mann war in seiner Wohnung, sein Auto war vor dem Haus geparkt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.